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HES Kablo Kayserispor- Rizespor maç sonucu

Süper Lig 28. hafta HES Kablo Kayserispor ve Rizespor arasında yapılan müsabaka sona erdi. Kayserispor kendi sahasından galip ayrıldı. Karşılaşma 2-1 olarak konuk takımın mağlubiyeti ile sonuçlandı.

03 Mart 2021 Çarşamba 23:55
HES Kablo Kayserispor- Rizespor maç sonucu
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Süper Lig'in 28. haftasında HES Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. 3 Mart 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi takım galip geldi. Mücadele 2-1 olarak sonuçlanırken konuk takım mağlup bir şekilde eve döndü. Kayserispor'un 48. dakikada attığı golle ev sahibi 1-0 skora ulaşarak liderliği eline aldı. Konuk ekip 73. dakikada Samudio'nun attığı gol ile beraberliği yakaladı. Ancak beraberlik kısa sürdü. Maçın sonucu ise ev sahibi takımın 77. dakikada İlhan Parlak'tan gelen gol ile belli oldu.  

Ligde 4 maçtır galip gelemeyen kırmızı-sarılı takım Rizespor'u mağlup etmesinin ardından puanını 28'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Konuk olduğu sahada mağlup olanÇaykur Rizespor ise 28 puanla 16. sırada kaldı.

Kayserispor'da kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, takıma golcü takviyesi yapacaklarını belirtti ayrıca bu maçın takım için çok önemli olduğunu belirten Tokgöz, maça çok iyi hazırlandıklarını bu sebeple oyuncularında farkındalığı sayesinde iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Galibiyeti ise 3 puan almalarını büyük bir heyecanla bekleyen taraftarlarına armağan ettiklerini ifade etti. İlerleyen günlerde daha iyi bir performans sergileyeceklerini, takımı güzek günlerin beklediğini belirtti. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 23:55
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