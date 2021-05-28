İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Hentbol ’da kupa şampiyona verildi!

Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonluk kupası 2020-2021 sezonunu lider olarak bitiren Spor Toto Spor Kulübü’ne adına yakışır bir törenle teslim edildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 21:34
Hentbol ’da kupa şampiyona verildi!
Takip Et:

Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda düzenlenen kupa merasiminde konuşan Spor toto Antrenörü Serdar Seymen; Bu sene bir hayli zor tamamlandı. Pandemi, sakatlık, maç ertelenmesi gibi sebeplere rağmen takımımız oldukça iyi bir başarı sergilediler. Onları gönlüden kutluyorum” dedi.

Serdar Seymen, önümüzdeki senenin planlarını tamamladıklarını söyleyerek;” Umarım bu başarı uzun yıllar devam eder. Önümüzdeki sene takımıza yapacağımız takviyelerle biraz daha yukarılara oynayarak devam etmek hedefimiz.

Bu farklı bir şampiyonluk

Sezonun çok zorlu geçtiğini belirten tecrübeli hentbol oyuncusu Can Çelebi; “Kovid süreci geçirdik ama birlik ve inancımız hiç bitmedi. Burada aile gibi olan yöneticiler ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Takımımızda sadece Türk sporcularla birlikte ve 11 yıllık Beşiktaş hegemonyasını devirdik, bu yüzden bu şampiyonluk çok önemli. Nasıl kutlanacağını biraz unutmuşuz kovid’den dolayı seneye umarım seneye telafi edeceğiz” dedi.


Son Güncelleme: 28.05.2021 21:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HentbolBeşiktaşSpor Toto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'dan ayrılık haberleri işte o 5 isim
Trabzonspor'dan ayrılık haberleri işte o 5 isim
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi tutuldu mu?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 28 Mayıs 2021 Cuma Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 28 Mayıs 2021 Cuma
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan'ın hayat hikayesi!
Veraset ve intikal vergisi hesaplama yöntemleri ve hesaplama işlemi örneği
ATV Beni Bırakma konusu ve dizi oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Uyanış Büyük Selçuklu final ne zaman?
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Olağan Şüpheliler dizisi konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe (Şehsuvar Aktaş) kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan) kimdir?
Akrep dizisindeki Avukat Ayşem karakteri Kimdir? Beril Pozam dizideki rolü ve hayatı
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizi oyuncusu Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.