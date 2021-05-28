Hentbol ’da kupa şampiyona verildi!

Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda düzenlenen kupa merasiminde konuşan Spor toto Antrenörü Serdar Seymen; Bu sene bir hayli zor tamamlandı. Pandemi, sakatlık, maç ertelenmesi gibi sebeplere rağmen takımımız oldukça iyi bir başarı sergilediler. Onları gönlüden kutluyorum” dedi.

Bu farklı bir şampiyonluk

Serdar Seymen, önümüzdeki senenin planlarını tamamladıklarını söyleyerek;” Umarım bu başarı uzun yıllar devam eder. Önümüzdeki sene takımıza yapacağımız takviyelerle biraz daha yukarılara oynayarak devam etmek hedefimiz.

Sezonun çok zorlu geçtiğini belirten tecrübeli hentbol oyuncusu Can Çelebi; “Kovid süreci geçirdik ama birlik ve inancımız hiç bitmedi. Burada aile gibi olan yöneticiler ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Takımımızda sadece Türk sporcularla birlikte ve 11 yıllık Beşiktaş hegemonyasını devirdik, bu yüzden bu şampiyonluk çok önemli. Nasıl kutlanacağını biraz unutmuşuz kovid’den dolayı seneye umarım seneye telafi edeceğiz” dedi.