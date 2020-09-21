Hendekspor'dan amatör ligler hakkında açıklama! Ligler başlamalı!

Pandemi sürecinden dolayı oynatılmayan amatör liglerin oynatılmasına yönelik açıklamalar art arda geliyor. Amatör liglerin oynatılmamasına karşı açıklamalar yapan kulüplere Hendekspor’da eklendi. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile liglerin gerekli önlemler neticesinde başlaması gerektiğini aktardı.

ün amatör futbol takımlarını olumsuz olarak etkilediğini açıklayan Hendekspor, TFF tarafından alınacak kararı merakla beklediklerini dile getirdi. Konu hakkında birçok spekülasyon olmasından dolayı alınacak kararın önemli olduğunu belirten Hendekspor, kararın amatör liglerin oynanması yönünde olması gerektiğini açıkladı.

Amatör liglerde görev alan emekçilerin ligin başlamaması halinde zor durumlar yaşayacağını belirten Hendekspor, bu alanda yaşanacak mağduriyetin önüne geçilmesi adına sağlık tedbirleri ile birlikte amatör liglerin başlatılması gerektiğini dile getirdi.