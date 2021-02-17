Hattrick ne demektir, futbolda hattrick'in anlamı nedir?

Hattrick kavramı, ilk kez kullanıldığı zamanlarda 3 kere art arda hedeflenen bir başarıyı göstermek amacıyla kullanılıyordu. Artık “Hattrick” kavramı, art arda olmaksızın kullanılıyor. Mesela eskiden Almanya’da bir futbolcunun aynı maç sırasında art arda 3 gol atmasına “Hattrick” denilmekteydi. Artık aynı maç sırasında 3 gol atılmasına “Hattrick” deniliyor. Aynı maçta sağ ayak, sol ayak ve kafa ile gol atılmasına “Altın Hattrick” deniliyor.

’de bir pilot hem birinci olup, hem pole pozisyonu alıp hem de en iyi tur zamanlamasına sahip olursa “Hattrick” yapmış olur.

Hattrick kavramı ilk olarak şapkasından 3 tane tavşan çıkartan sihirbazlar için türetilmişti. Kavram ilk defa kriket sporcuları için kullanılıyordu. Kavram, ilk defa H. H. Stephenson isimli sporcu için 1858’de kullanıldı. Hattrick ilk defa 1878’de yazılı olarak kullanıldı.

