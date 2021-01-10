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Hatayspor'lu Boupendza son 4 maçta 9 gole imza attı

Hatayspor'un yeni golcüsü Boupendza, istatistikleri alt üst etti. son 4 maçta 12 gol atmayı başaran Boupendza, toplamda 12 gol atarak Süper Lig'in en golcü ismi olmayı başardı.

10 Ocak 2021 Pazar 21:42
Hatayspor'lu Boupendza son 4 maçta 9 gole imza attı
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Hatayspor'a sezonun başında gelen Aaron Boupendza, Beşiktaş maçında 24 dakika içinde iki gole imza attı. Boupendza, atmış olduğu gollerle adından söz ettirmeyi başardı ve son 4 lig maçında 9 gol kaydetti. Gabonlu futbolcu Boupendza, toplamda 12 gole ulaşarak, ligin en golcü futbolcusu oldu.

Boupendza'nın son 4 maç kanesi

29.12.2020 Antalyaspor 0-6 Hatayspor 4 gol

02.01.2021 Hatayspor 2-1 Konyapor 2 gol

06.01.2021 Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor 4 gol

10.01.2021 Hatayspor 2-1* Beşiktaş 2 gol

Aaron Boupendza 300.000 Euro karşılığında Hatayspor takımına geldiği belirtiliyor.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
HataysporBoupendzaGol
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