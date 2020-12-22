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Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Hatayspor-Trabzonspor maçı şifresiz izleme

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki takımın taraftarları Hatayspor-Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağını ve maçın nasıl şifresiz izlenebileceğini araştırmaya başladı...

22 Aralık 2020 Salı 01:45
Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Hatayspor-Trabzonspor maçı şifresiz izleme
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Süper Lig’in 14. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Hatayspor ile Trabzonspor arasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşanması bekleniyor. Ligde şimdiye dek beklediği performansı gösteremeyen Trabzonspor, üst sıralara ulaşmak isteyen Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor’un kendi sahasında oynanacak olan karşılaşmanın ne zaman gerçekleştirileceği intenet üzerinde araştırılan konular arasında yer aldığı görülüyor.

Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’in 14. haftasında karşılaşacak olan Hatayspor ile Trabzonspor 22 Aralık Salı günü saat 16.00’da yeşil sahaya çıkacaklar. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.

Hatayspor-Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir?

Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izleyicileri ile buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda Digitürk Play ve beIN Connect üzerinden ilgili tarifelere üye olunması halinde de izlenebilecektir. Karşılaşmayı intenet üzerinden şifresiz bir şekilde paylaşan adresler bulunmaktadır. Ancak bu yayınlar yasal olmadığında bu yayınların izlenmemesi gerekmektedir. Yapılan anlaşma gereği Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakları beIN Sports’a aittir.

Trabzonspor Abdullah Avcı’yla hiç yenilmedi

5 hafta önce takımın başına geçen Abdullah Avcı, Trabzonspor’un kötü gidişatına son verdi. 5 haftadır hiç yenilmeyen bordo mavili ekip 3 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.



Son Güncelleme: 22.12.2020 01:45
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Anahtar Kelimeler:
HataysporTrabzonsporSüper Lig
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