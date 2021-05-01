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Hatayspor Teknik direktörü Ömer Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şu saatlerde lider Beşiktaş ile karşılaşan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Ömer Erdoğan kimdir? Ömer Erdoğan kaç yaşında? Ömer Erdoğan nereli? Teknik direktör Ömer Erdoğan hakkında her şey haberimizde yer alıyor!

01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:08
Hatayspor Teknik direktörü Ömer Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Bu akşam Beşiktaş ile karşılaşan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, intenette en çok araştırılan isimlerden biri oldu. 

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

1977 Kassel Almanya doğumludur. Çifte vatandaşlığı vardır. Defansta forma giymiştir. Türk eski milli futbolcu ve teknik direktördür ve Hatayspor'u çalıştırır. 

Küçük yaşlarda fıtbol hayatı başlayan Erdoğan'ın 17 yaşında profesyonel olması zamanında çok iyi idmana sahip olmasından kaybaklanmıştır. Ailesi özellikle babası bu işi yapmasını çok desteklemiştir.

Hamburg'da St. Pauli'ye 18 yaşında katılmıştır. 1998-99 yıllarında teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle Erzurumspor'a geçmiştir. 2 sezon oynadıktan sonra ayrılmış ve 2001-2 senesinde Diyarbakır'a geçmiştir, burada da 2 sezon oynadıktan sonra Galatasaray'a geçti. 

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken forma giyip oynamıştı. Terim, genç yeteneklere fırsat verdi. Terim'den sonra gelen teknik direktörle birlikte Erdoğan ve birkaç fıtbolcu arkadaşı yedeklere katıldı. Sezon sonunda da takımdan ayrıldı. 

Malatyaspor'a katılan Erdoğan, iki sezon oynarak tüm gözleri üzerine dikti. 

Bursaspor'a geçerek birçok insanın tebrikini kabul etmişti. En son Bursaspor ve Eskişehirspor maçından sonra futbolu Bursa'da bıraktı. 

Milli takım kariyerinde ise Türkiye A2 ve Almanya karşılaşmasında forma giydi. 

Ertuğrul Sağlam'ın Eskişehir spor başına geçmesiyle Erdoğan'da ona yardımda bulundu ve teknik direktörlüğe adımını attı. 




Son Güncelleme: 01.05.2021 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Hataysporömer ErdoğanBeşiktaş
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