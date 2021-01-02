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Hatayspor, Konyaspor karşısında da kazandı!

Süper Lig’in 16. haftasında Atakaş Hatayspor – İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sahne aldı. Süper Lig’e bu sene çıkan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Hatayspor, Konyaspor karşısında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçı 2-1 kazanan ev sahibi, puanını 27’ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 22:33
Hatayspor, Konyaspor karşısında da kazandı!
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Atakaş Hayaspor – İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Hatay’da Antakya Atatürk Stadı’nda oynandı. 19:00’da başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetti. Lige yeni çıkmasına rağmen oldukça başarılı sonuçlar alan Hatayspor, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan taraf oldu. Rakibini 2-1 ile geçen Hatayspor, 27 puana yükseldi. Ev sahibinin 2 golünü de Boupendza kaydetti. Son oynadığı maçta 4 gol kaydeden Boupendza, bu maçta da 2 gol atarak takımının kazanmasını sağladı. Deplasman ekibi Konyaspor’un tek golünü Artem Kravets kaydetti.

 

Puanını 27’ye yükselten ev sahibi Hatayspor, maç fazlasıyla 5. sıraya oturdu. Maçtan puansız ayrılan Konyaspor ise 19 puanda kaldı ve 11. sırada kendine yer buldu.

 

Hatayspor sıradaki maçında başkent deplasmanına gidecek. 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maçtan puansız ayrılan Konyaspor ise evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu mücadele 5 Ocak Salı günü saat 19:00’da başlayacak.



Son Güncelleme: 02.01.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
HataysporKonyasporSüper LigHatay-konya Kaç Kaç Bitti
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