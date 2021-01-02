Hatayspor, Konyaspor karşısında da kazandı!

Atakaş Hayaspor – İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Hatay’da Antakya Atatürk Stadı’nda oynandı. 19:00’da başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetti. Lige yeni çıkmasına rağmen oldukça başarılı sonuçlar alan Hatayspor, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan taraf oldu. Rakibini 2-1 ile geçen Hatayspor, 27 puana yükseldi. Ev sahibinin 2 golünü de Boupendza kaydetti. Son oynadığı maçta 4 gol kaydeden Boupendza, bu maçta da 2 gol atarak takımının kazanmasını sağladı. Deplasman ekibi Konyaspor’un tek golünü Artem Kravets kaydetti.
Hatayspor sıradaki maçında başkent deplasmanına gidecek. 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maçtan puansız ayrılan Konyaspor ise evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu mücadele 5 Ocak Salı günü saat 19:00’da başlayacak.