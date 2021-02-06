Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı: 1-4

Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa evinde Hatayspor’u konuk etti. Saat 13:30’da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetti. Lige bu sezon çıkan ve gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Hatayspor, Kasımpaşa karşılaşmasında da gülen taraf oldu. Rakibini 1-4’lük skorla geçen Hatayspor, puanını 38 yaptı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Hatayspor’un gollerini; 44. dakikada Boupendza, 72. dakikada Aabid, 84. dakikada Abdurrahman ve 90. dakikada Kamara kaydetti.

Maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa’nın tek golü ise 56. dakikada Thelin’den geldi. 26 puanda kalan Kasımpaşa, maç fazlasıyla 13. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa sıradaki maçını 14 Şubat Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacak. Hatayspor ise aynı gün evinde Alanyaspor’u konuk edecek.