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Hatayspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - Gençlerbirliği youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 38.haftasında Hatayspor Gençlerbirliği ile karşılaştı. Nefesleri kesen maçın ardından futbol severler Hatayspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Hatay - Gençlerbirliği Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

27 Nisan 2021 Salı 22:23
Hatayspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - Gençlerbirliği youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’de 38.hafta heyecanı Akataş Hatayspor Gençlerbirliği maçıyla başlıyor. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Hatayspor ile kümede kalma adına her maçı final olarak gören Gençlerbirliği karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Hatayspor bu sezon ligde çıktığı 35 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi ile 54 puan topladı. Güney ekibi 54 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise bu sezon ligde çıktığı 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi ile 35 puan topladı. Başkent ekibi 35 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Hatayspor:

Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Gençlerbirliği:

Übeyd, Johansson, Angelo, Metehan, Halil, Soner, Motta, Sio, Lima, Candeias, Stancu

Hatay’da 4 isim sınırda

Zorlu Gençlerbirliği maçı öncesi Hatayspor’da 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Aaabid, Pablo, Traore ve Kamara bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları devam eden Yavuz Buğra, Selim Ilgaz ve Soner Önek’te maçta görev yapamayacak.

Gençlerde 7 oyuncu sınırda

Ligde kalma adına Hatay karşısında final maçına çıkmaya hazırlanan Gençlerbirliği’nde 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Toure, Furman, Ömürcan, Candeias, Ayite, Polomat ve Lima bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca karantinada olan Ömürcan, Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ ve Ayite bu maçta görev yapamayacak.

Hatayspor Gençlerbirliği karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Hatayspor Gençlerbirliği karşılaşması 27 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kümede kalma adına ilk final maçına çıkacak olan Gençlerbirliği ile Avrupa biletini almak isteyen Hatayspor karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Hatayspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 27.04.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
HataysporGençlerbirliğiBeınsports
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