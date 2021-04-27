İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Hatayspor Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Hatay Gençlerbirliği Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 38.hafta heyecanı Hatayspor Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Küme düşme yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Hatayspor Gençlerbirliği Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Hatay Gençlerbirliği Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

27 Nisan 2021 Salı 19:58
Hatayspor Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Hatay Gençlerbirliği Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 38’inci haftasında Akataş Hatayspor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Hatay ekibi ile küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu maç öncesi Hatayspor ligde 54 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Hatayspor Gençlerbirliği maçı ne zaman oynanacak?

Hatayspor Gençlerbirliği karşılaşması 27 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Hatayspor:

Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Gençlerbirliği:

Übeyd, Johansson, Angelo, Metehan, Halil, Soner, Motta, Sio, Lima, Candeias, Stancu

Gençlerbirliği için final

Gençlerbirliği Özcan Bizati’nin takımın başında geçmesinin ardından yükselişe geçti ancak hala küme düşme hattında yer alıyor. Başkent ekibi geçen hafta aldığı galibiyetle umutlansa da kalan 5 lig maçının tamamını kazanmak zorunda. Bizati ve öğrencileri zorlu Hatay deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak.

Hatay’da hedef Avrupa

Süper Lig’deki ilk sezonu olmasına karşında ligin flaş çıkışlarından birine imza atan Hatayspor Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istiyor. Hatayspor ligde çıktığı son 3 maçta da yenilmedi. Güney ekibini çıkışını bu maçta ta sürdürmek istiyor.

Hatayspor Gençlerbirliği canlı izle

27 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan Hatayspor Gençlerbirliği karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınları izleyenler kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi düşük olmakla birlikte sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 19:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HataysporGençlerbirliğiSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larin ve Atiba Rizespor maçında oynayacaklar mı?
Larin ve Atiba Rizespor maçında oynayacaklar mı?
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Futbol maçları oynanacak mı?
Futbol maçları oynanacak mı?

Popüler Haberler

Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden kimdir, nereli yaşı kaç?
Baraj Baraj neden final kararı aldı? Baraj final nedeni ve tarihi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir? Edho Musa Gerçek adı nedir? Sinan Sicimoğlu hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Esra karakterini kim canlandırıyor? Esra Ruşan kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir?
TRT1 Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Hekimoğlu dizisi Ceren (Gizem Erman Soysaldı) kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar’ı kim canlandırıyor? Alper Saldıran'ın biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakterini kim canlandırıyor? Gizem Katmer biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.