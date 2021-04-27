Hatayspor Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Hatay Gençlerbirliği Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 38’inci haftasında Akataş Hatayspor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Hatay ekibi ile küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu maç öncesi Hatayspor ligde 54 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Hatayspor Gençlerbirliği maçı ne zaman oynanacak?

Hatayspor Gençlerbirliği karşılaşması 27 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Hatayspor:

Gençlerbirliği:

Gençlerbirliği için final

Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, DioufÜbeyd, Johansson, Angelo, Metehan, Halil, Soner, Motta, Sio, Lima, Candeias, Stancu

Gençlerbirliği Özcan Bizati’nin takımın başında geçmesinin ardından yükselişe geçti ancak hala küme düşme hattında yer alıyor. Başkent ekibi geçen hafta aldığı galibiyetle umutlansa da kalan 5 lig maçının tamamını kazanmak zorunda. Bizati ve öğrencileri zorlu Hatay deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak.

Hatay’da hedef Avrupa

Hatayspor Gençlerbirliği canlı izle

Süper Lig’deki ilk sezonu olmasına karşında ligin flaş çıkışlarından birine imza atan Hatayspor Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istiyor. Hatayspor ligde çıktığı son 3 maçta da yenilmedi. Güney ekibini çıkışını bu maçta ta sürdürmek istiyor.

27 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan Hatayspor Gençlerbirliği karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınları izleyenler kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi düşük olmakla birlikte sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

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