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Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Hatayspor-Galatasaray maçı hangi tarihte, saat kaçta? Hatayspor-Galatasaray muhtemel 11’lerinde kimler var? Hatayspor-Galatasaray karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:22
Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri
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Spor Toto Süper Lig 32’inci haftanın en önemli karşılaşmalarından birisi olan Hatayspor-Galatasaray mücadelesi için sayılı saatler kaldı. Zirve mücadelesinde kıyasıya rekabetin olduğu son haftalarda Galatasaray, son 4 karşılaşmasında 3 puan kaybı yaşarken, Hatayspo2un karşısında 3 puana sahip olan taraf olmak için elinden geleni yapacak.

Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Hatayspor-Galatasaray karşılaşması 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:00’da BeIN Sports HD1 ekranlarında canlı yayınlanacaktır.

Hatayspor ile Galatasaray Süper Lig’de ikinci defa karşı karşıta gelecekler. Ligin ilk sezonunda Galatasaray’ın evinde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0’lık skorla galip gelmişti. İki kulüp daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde iki takımda 1’er defa galip gelen taraf oldu. Sezonun başında oynanan hazırlık karşılaşmasındaysa 1-1 beraberlik çıkmıştı.

Hatayspor-Galatasaray muhtemel 11’leri!

Hatayspor:

 Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Galatasaray:

 Muslera, Linnes, Donk, Ozonwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fenandes, Arda, Onyekuru, Falcao.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:22
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Anahtar Kelimeler:
HataysporGalatasaraySüper Lig
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