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Hatayspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında Galatasaray Hatay deplasmanına konuk oldu. Futbol severler Hatayspor Galatasaray maç özeti ve gollerini izle ve beIN Sports Hatay GS Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırıyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 20:30
Hatayspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 32.haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray ile Süper Lig’in sürpriz ekibi Hatayspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi deplasman ekibi Galatasaray ligde 61 puanla ikinci sırada yer alırken, ev sahibi Hatayspor 46 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Hatayspor:

Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

Galatasaray:

Muslera, Şener, Donk, Ozonwafor, Saracchi, Etebo, Ömer, Feghouli, Arda, Onyekuru, Mohamed

Galatasaray puan kaybı istemiyor

Milli ara öncesinde oynadığı son maçlardan istenilen sonuçları alamayan Galatasaray, kötü gidişata dur demek istiyor. Sarı kırmızılı ekip lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışından kopmamak adına kalan maçlarda en az puan kaybıyla yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor oynadıkları futbolla herkesin takdirini toplarken, Galatasaray’ın zorlu Hatay deplasmanında Fatih Terim ve Ümit Davala’nın cezaları nedeniyle kulübüne olmaması büyük bir dezavantaj olarak görülüyor.

Teknik ekibin yanı sıra savunmanın önemli ismi Marcao ile Luyindama’nın da cezaları zorlu maç öncesi taraftarı düşündürüyor. Bu iki futbolcunun yanı sıra milli takımdan dönen Taylan ve Emre Kılınç’ın da sakatlıklarına antrenmanda son haftaların çıkış yapan ismi Kerem Aktürkoğlu’nun da sakatlanması moralleri iyice bozdu.

Hatayspor’da 5 eksik

Ev sahibi Hatayspor’da golcü oyuncu Boupendza’nın maçta oynaması beklenmiyor. Bounpendza’nın yanı sıra ev sahibi ekipte ean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Önek sakatlıkları Youssouf Kone ile Alexandros Katranis ise cezaları nedeniyle zorlu maçta yer alamayacak.

Terim eski sisteme dönüyor

Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta 8 puan kaybeden Galatasaray bu süreçte çift forvete dönmüştü. Fatih Terim yaşanan puan kayıplarının ardından üçlü sisteme geri dönme kararı aldı. Zorlu maçta Galatasaray’ın hücum hattında Mostafa Mohammed yer alacak.

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman?

3 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada koronavirüs testi pozitif çıkan Fırat Aydınus’un yerine Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Hatayspor Galatasaray maç özeti ve golleri

Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Hatayspor maçının parolası kazanmak olarak belirlendi. Karşılaşma bu akşam 19:00’da ekranlara gelecek.

Bein Sports Hatayspor Galatasaray geniş özeti ve golleri tıklayınız.



Son Güncelleme: 03.04.2021 20:30
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HatasporGalatasarayBeınsportsMaç özeti
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