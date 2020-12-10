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Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu

Süper Lig’de ertelenen maçlar 9 Aralık itibariyle oynandı. İzmir depreminden dolayı ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçı ve Hatayspor’daki koranavirüs vakaları sebebiyle ertelenen Hatayspor-Erzurumspor maçları oynandı. Hatayspor rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-0 gibi net bir skorla geçti.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:11
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu
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Süper Lig’de daha önce oynanması gereken ancak Hatayspor’daki koranavirüs vakaları sebebiyle ertelenen karşılaşma 9 Aralık’ta oynandı. Hatay’da, Antakya Atatük Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Hatayspor rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 3-0’lık skorla ayrıldı.

 

Sarper Barış Saka’nın yönettiği maçı ev sahibi Hatayspor zorlanmadan kazandı. Karşılaşmaya Hatayspor; Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Burak Can, Sackey, Selim, Aabid, Traore, Akintola ve Diouf on biriyle çıktı. Ev sahibinin gollerini 40.dakikada Mame Diouf, 47.dakikada Osman Çelik (kendi kalesine) ve 58.dakikada Akintola kaydetti. Puanını 15’e yükselten Hatayspor, Süper Lig’de haftayı 11.sırada tamamladı.

 

Deplaman ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise karşılaşmaya, Fanolle, Osman, Mina, Hasan, Cenk Ahmet, İbrahim, Obertan, Kaan, Novikovas, Rashad Muhammed ve Ricardo Gomes on biriyle başladı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan ekip, 9 puanda kalarak haftayı 18.sırada tamamladı.

 

Ev sahibi Hatayspor önümüzdeki hafta yine kendi sahasında, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Deplasman ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise evinde Gençlerbirliğini ağırlayacak.



Son Güncelleme: 10.12.2020 16:11
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Anahtar Kelimeler:
HataysporErzurumsporSüper LigFutbol
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