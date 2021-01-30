Hatayspor, Başakşehir deplasmanında gol oldu yağdı: 1-5

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetti. Rakibine büyük üstünlük kuran Hatayspor, mücadeleden 5-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 35’e yükselten Hatayspor, maç fazlasıyla 5. sıraya oturdu. Hatayspor’un gollerini, Akintola, Diouf (2) ve Boupendza (2) kaydetti.
Medipol Başakşehir sıradaki maçında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. 2 Şubat Salı günü oynanacak mücadele, saat 19:00’da başlayacak. Hatayspor ise aynı gün saat 16:00’da evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
Son Güncelleme: 30.01.2021 22:44