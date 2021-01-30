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Hatayspor, Başakşehir deplasmanında gol oldu yağdı: 1-5

Süper Lig’de 22. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün ilk maçında son şampiyon Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Rakibini şok bir skorla yenen Hatayspor, puanını 35’e yükseltti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:44
Hatayspor, Başakşehir deplasmanında gol oldu yağdı: 1-5
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Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetti. Rakibine büyük üstünlük kuran Hatayspor, mücadeleden 5-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 35’e yükselten Hatayspor, maç fazlasıyla 5. sıraya oturdu. Hatayspor’un gollerini, Akintola, Diouf (2) ve Boupendza (2) kaydetti.

Son şampiyon Başakşehir’de ise kötü gidişat devam ediyor. Üst üste 4. maçını da kazanamayan İstanbul ekibi, ligin alt sıralarından kurtulamadı. 24 puanla 15. sırada yer alan Başakşehir’in tek golünü Kamara kendi kalesine attı.

Medipol Başakşehir sıradaki maçında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. 2 Şubat Salı günü oynanacak mücadele, saat 19:00’da başlayacak. Hatayspor ise aynı gün saat 16:00’da evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigHataysporBaşakşehir
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