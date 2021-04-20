Hatayspor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - Antalya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 36.haftasında ligin sürpriz ekibi Hatayspor sahasında Ersun Yanal’ın Antalyaspor’unu konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde son hazırlıklar tamamlandı.

Hatayspor ligde ilk sezonu geçirmesine rağmen çıktığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 50 puanla 7’inci sırada yer alıyor. Antalyaspor ise lige kötü başlamasına rağmen Ersun Yanal ile birlikte çıkışa geçti. Akdeniz ekibi ligde çıktığı 34 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 42 puanla 11’inci sıraya kadar yükseldi.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Hatayspor:

Hatay çıkışa geçmek istiyor

Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; PodolskiMohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf

Hatayspor ligin en dikkat çeken futbolunu oynayarak herkesin takdirini toplasa da son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Hatay ekibi Antalyaspor’u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Hatay temsilcisinde Soner Önek ve Selim Ilgaz dışında eksik bulunmuyor.

Antalya’da hedef galibiyet

Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesiyle zor yenilen bir ekip olan Antalyaspor son haftalarda bu istatistiği bozdu. Kırmızı beyazlılar çıktığı son 5 maçta 3 yenilgi aldı. Ersun Yanal ve öğrencileri Hatay maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Sidney Sam Hatay’a götürülmedi.

Hatayspor Antalyaspor maçı ne zaman başlıyor?

Hatayspor Antalyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Ligde rahat konumda olan iki takımının zevkli karşılaşması öncesi son hazırlıklar yapıldı. Her iki takım taraftarları da kritik karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Hatayspor Antalyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.