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Hatayspor, Antalya deplasmanında farka koştu

Süper Lig’in 15.haftasının kapanış maçında, Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Normalde dün oynanması gereken maç, Antalya’daki yoğun yağış sebebiyle bugüne ertelenmişti. Maçı deplasman ekibi Hatayspor 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

29 Aralık 2020 Salı 21:13
Hatayspor, Antalya deplasmanında farka koştu
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Süper Lig’in 15. haftası Antalyaspor-Hatayspor karşılaşmasıyla kapandı. Yoğun yağış sebebiyle bugüne ertelenen maçı Hatayspor kazandı. 6-0 gibi ezici bir skorla rakibini mağlup eden Hatayspor, puanını 24’e yükseltti. Mücadelede Hatayspor’dan Boupendza 4 gol atarak şov yaptı.

 

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetti. Ev sahibi Antalyaspor mücadeleye; Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Kudryashov, Hakan, Nuri, Sam, Podolski, Fredy ve Orgill on biriyle başladı. Konuk Hatayspor ise; Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza ve Diouf on biriyle sahaya çıktı.

 

Maça hızlı başlayan Hatayspor, ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da bir gol bulan konuk ekip, maçı 6-0 kazandı. Hatayspor’da Boupendza maçı 4 golle tamamladı. Hatayspor’un diğer gollerini ise Akintola ve Mirkan Aydın kaydetti.

 

Bu sonuçla deplasman ekibi Hatayspor, puanını 24’e yükseltti ve 6.sıraya yükseldi. Ev sahibi Antalyaspor ise 17 puanda kaldı ve haftayı 15.sırada kapattı. Hatayspor önümüzdeki hafta evinde Konyaspor’u ağırlayacak. Antalyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.



Son Güncelleme: 29.12.2020 21:13
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Anahtar Kelimeler:
HataysporAntalyasporHatayAntalyaBoupendzaSüper LigFutbol
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