Hatayspor, Ankaragücü karşısında farklı kazandı: 4-1

Spor Toto Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. haftanın oynandığı ligde, Hatayspor ile Ankaragücü, Antakya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1’lik skorla geçen ev sahibi Hatayspor, son 4 maçta 10 puan aldı. Sezonun flaş ekiplerinden olan Hatayspor’a galibiyeti getiren golleri, Diouf (2) ve Akintola (2) kaydetti. Bu sonuçla puanını 45 yapan Hatayspor, 5. sırada kendine yer buldu.
Hatayspor sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. Ankaragücü ise aynı gün evinde Galatasaray’ı konuk edecek.
Son Güncelleme: 27.02.2021 15:52