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Hatayspor, Ankaragücü karşısında farklı kazandı: 4-1

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden Hatayspor, rakibini farklı bir şekilde mağlup etti. Rakibini 4-1 yenen Hatayspor, ligde iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Futbolseverler ise maçın detaylarını ve golü atan isimleri merak ediyor. İşte Hatayspor-Ankaragücü maçının detayları...

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:52
Hatayspor, Ankaragücü karşısında farklı kazandı: 4-1
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Spor Toto Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. haftanın oynandığı ligde, Hatayspor ile Ankaragücü, Antakya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1’lik skorla geçen ev sahibi Hatayspor, son 4 maçta 10 puan aldı. Sezonun flaş ekiplerinden olan Hatayspor’a galibiyeti getiren golleri, Diouf (2) ve Akintola (2) kaydetti. Bu sonuçla puanını 45 yapan Hatayspor, 5. sırada kendine yer buldu.

Konuk ekip Ankaragücü’nde ise kötü gidişat sürüyor. Oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Ankaragücü, bu sürede sadece 2 puan alabildi. Ligin son sırasında yer alan başkent ekibi, bir an önce çıkışa geçmek istiyor. Hatayspor karşısında Ankaragücü’nün tek golü, Börven’den geldi. Ankaragücü’nde 45+6. dakikada kırmızı kart gören Paintsil takımını 10 kişi bıraktı.

Hatayspor sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. Ankaragücü ise aynı gün evinde Galatasaray’ı konuk edecek.



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigHataysporAnkaragücü
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