Hatayspor, Ankaragücü karşısında farklı kazandı: 4-1

Spor Toto Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. haftanın oynandığı ligde, Hatayspor ile Ankaragücü, Antakya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1’lik skorla geçen ev sahibi Hatayspor, son 4 maçta 10 puan aldı. Sezonun flaş ekiplerinden olan Hatayspor’a galibiyeti getiren golleri, Diouf (2) ve Akintola (2) kaydetti. Bu sonuçla puanını 45 yapan Hatayspor, 5. sırada kendine yer buldu.

Konuk ekip Ankaragücü’nde ise kötü gidişat sürüyor. Oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Ankaragücü, bu sürede sadece 2 puan alabildi. Ligin son sırasında yer alan başkent ekibi, bir an önce çıkışa geçmek istiyor. Hatayspor karşısında Ankaragücü’nün tek golü, Börven’den geldi. Ankaragücü’nde 45+6. dakikada kırmızı kart gören Paintsil takımını 10 kişi bıraktı.

Hatayspor sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. Ankaragücü ise aynı gün evinde Galatasaray’ı konuk edecek.