Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

’in 25. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmada, bu sezon iyi performans gösterenvekarşılaştı. Maçta gol sesi çıkmazken, Hatayspor’da 45. dakikada kırmızı kart gören Popov, takımını yalnız bıraktı. Bu sonuçla sahadan 1'er puanla ayrılan Hatayspor ve Alanyaspor, ligin üst sıralarında yer almaya devam etti. Hatayspor puanını 39'a yükselterek 6. sırada kendine yer bulurken, Alanyaspor puanını 42 yaptı ve Hatayspor'un bir basamak üstünde 5. sırada haftayı kapattı.

Hatayspor sıradaki maçını 21 Şubat Pazar günü Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise 20 Şubat Cumartesi günü evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.