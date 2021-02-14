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Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 25. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı’nda mücadele eden iki ekip de gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:37
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
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Süper Lig’in 25. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmada, bu sezon iyi performans gösteren Hatayspor ve Alanyaspor karşılaştı. Maçta gol sesi çıkmazken, Hatayspor’da 45. dakikada kırmızı kart gören Popov, takımını yalnız bıraktı. Bu sonuçla sahadan 1'er puanla ayrılan Hatayspor ve Alanyaspor, ligin üst sıralarında yer almaya devam etti. Hatayspor puanını 39'a yükselterek 6. sırada kendine yer bulurken, Alanyaspor puanını 42 yaptı ve Hatayspor'un bir basamak üstünde 5. sırada haftayı kapattı.

Hatayspor sıradaki maçını 21 Şubat Pazar günü Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise 20 Şubat Cumartesi günü evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigHataysporAlanyaspor
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