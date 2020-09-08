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Hatayspor Adam Traore ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'in yeni takımlarında Hatayspor Monaco'nun yıldız oyuncusu ile anlaşmaya vardığını kamuoyuna duyurdu. Uzun zamandır Adam Traore'yi kadrolarına katmak için görüşmeler yapan Hatayspor mutlu sona ulaştı. İlerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı kesinleşen Traore'nin ne zaman Hatay'a gideceği belirtilmedi.

08 Eylül 2020 Salı 17:28
Hatayspor Adam Traore ile anlaşma sağladı!
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Transfer sezonunda çalışmalarına devam eden Lig’in yeni takımı Hatayspor ünlü yıldız Adam Traore ile anlaştığını duyurdu. Fransa’nın Monaco ekibinde forma giyen genç oyuncu ile takımın anlaştığını ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.


Geçtiğimiz sezon Metz’te kiralık olarak forma giyen Adam Traore ile uzun zamandır ilgilenen Hatayspor oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

25 yaşında ki Malili futbolcunun gelecek yıl Monavo ile bitecek sözleşmesi üzerinden görüşmeler yapan Hatayspor transferin en kısa sürede bitmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Metz forması ile 18 maça çıkan Adam Traore toplamda 1 gol 4 asistlik katkı yaparak takımına katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:28
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Anahtar Kelimeler:
HataysporAdam Traore
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