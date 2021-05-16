Hatay’da Beşiktaş kalabalığı

Spor Toto Süper Lig’de yıllarca unutulmayacak bir şampiyonluk yarışının ardındanaveraj ile şampiyonluğa ulaştı. Siyah beyazlı taraftarlar, Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi’da sokağa çıkma yasağının ve diğer koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri, ara sokaklar, caddeler ve parklarda toplanan insanları evlerine dönmeleri konusunda uyararak dağıtmaya çalıştı. Polisin tedbirler hakkındaki uyarılarına uymayan Beşiktaş taraflar, şampiyonluğu meşaleler ve araba konvoyları ile beraber kutlamaya devam etti. Bazı bölgelerde polis ve bekçiler ile siyah beyazlı taraftarlar arasında kovalamacalar olurken, polis ve bekçiler bazı bölgelerde müdahalelerini sertleştirdi.

Beşiktaş, Göztepe’yi 2-1 yenerek 16. Şampiyonluğuna ulaşmıştı. Goller Vida ve penaltıdan Ghezzal ile gelmişti.