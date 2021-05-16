İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Hatay’da Beşiktaş kalabalığı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan Beşiktaş taraftarları ülkenin her yanında kutlamalar yaptı. Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen Beşiktaş kalabalığı vardı. İşte detaylar…

16 Mayıs 2021 Pazar 13:43
Hatay’da Beşiktaş kalabalığı
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de yıllarca unutulmayacak bir şampiyonluk yarışının ardından Beşiktaş averaj ile şampiyonluğa ulaştı. Siyah beyazlı taraftarlar, Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Hatay Samandağ’da sokağa çıkma yasağının ve diğer koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri, ara sokaklar, caddeler ve parklarda toplanan insanları evlerine dönmeleri konusunda uyararak dağıtmaya çalıştı. Polisin tedbirler hakkındaki uyarılarına uymayan Beşiktaş taraflar, şampiyonluğu meşaleler ve araba konvoyları ile beraber kutlamaya devam etti. Bazı bölgelerde polis ve bekçiler ile siyah beyazlı taraftarlar arasında kovalamacalar olurken, polis ve bekçiler bazı bölgelerde müdahalelerini sertleştirdi.

Beşiktaş, Göztepe’yi 2-1 yenerek 16. Şampiyonluğuna ulaşmıştı. Goller Vida ve penaltıdan Ghezzal ile gelmişti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHataySamandağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm tek parça izle!
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aile hekimi değiştirilebiliyor mu? 2021 Aile hekimi değiştirme şartları neler?
Savaşçı 105. bölüm tek parça izle - Savaşçı son bölüm Fox TV canlı izle
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Acemi Anneler dizisindeki Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisinde Tarık karakterini Cantuğ Turay canlandırıyor
Acemi Anneler dizisindeki Cenk karakteri kimdir?
TJK 16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri - FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Şekerbank tarımsal ve hayvansal kredi faiz oranları
Sol Yanım dizisi İhsan karakteri kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı 29. bölüm fragman izle - Gönül Dağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2021
Ayak bileği burkulması nedir? Ayak bileği burkulması nasıl geçer?
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.