Hatay GS Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Hatayspor Galatasaray Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasında Galatasaray Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Karşılaşma öncesi Galatasaray ligde 61 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Hatayspor ise 46 puanla yedinci sırada yer alıyor. Zirve mücadelesi veren sarı kırmızılı ekibin zorlu Hatay deplasmanında kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.

Akataş Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan Akataş Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Hatayspor:

Galatasaray:

Galatasaray’da Fatih Terim ve Ümit Davala cezalı

Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Akintola, DioufMuslera, Şener, Donk, Ozonwafor, Saracchi, Etebo, Ömer, Feghouli, Arda, Onyekuru, Mohamed

Zorlu Hatay deplasmanında teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala PFDK tarafından verilen ceza kapsamında yedek kulübesinde yer alamayacak. Sarı kırmızılı takımı bu maçta Levent Şahin yönetecek.

Galatasaray üçlüye dönüyor

Teknik direktör Fatih Terim ligin son haftalarında Falcao’nun dönüşüyle birlikte çift forvetli sisteme dönmüş ancak yaşanan puan kayıplarının ardından bu karardan vazgeçildi. Tecrübeli teknik adam ligin ilk yarısındaki gibi üçlüye dönecek ve forvette Mostafa Mohammed’e şans verecek.

Hakem değişti

Hatayspor Galatasaray maçında Fırat Aydınus’un görev yapacağı açıklanmıştı. Bu atamam Fırat Aydınus’un 2.5 yıl sonra Galatasaray maçına verilmesi nedeniyle çok eleştirilmişti. Son olarak Fırat Aydınus’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla karşılaşmaya Abdulkadir Bitigen atandı.

Galatasaray’da defans hattı alarm veriyor

Galatasaray’da zorlu Hatay maçı öncesi defans hattında eksikler can sıkıyor. Zorlu maç öncesi Marcao ve Luyindama cezaları nedeniyle maçta yer alamayacak. Stoper ikilisi olarak bu maçta Donk ve Ozonwafor’un oynaması bekleniyor.

Bu isimlerin dışında milli takımdan dönen Taylan ve Emre Kılınç’ın da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacağı açıklandı. Ayrıca milli arada Kerem Aktürkoğlu’da sakatlanmıştı.

Hatayspor’da 5 eksik

Sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Hatayspor’da Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Önek sakatlıkları, Kone ve Katranis ise cezaları nedeniyle maçta görev yapamayacak.

Milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza’nın ise çok az da olsa maç kadrosunda yer alabileceği söyleniyor.

Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle

Akataş Hatayspor Galatasaray maçı saat 19:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından abone olan kişilerce izlenebiliyor. Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Karşılaşmayı intenette kaçak olarak yayınlayan bazı sitelere bulunsa da, bu siteler yasal değildir. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek için beIN Sports abonesi olmak en ideal yöntemdir.

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