Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

Geçtiğimiz yıl küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığının mart ayında ülkemize sıçramasından sonra süper lig maçlarına bir süre ara verilmiş ve aradan sonra süper lig maçları seyirlisiz olarak başlamıştı.

Vaka sayılarının devamlı artması sebebiyle Süper Lig'de geçtiğimiz sezon maçlar seyircisiz tamamlanmış ve ligin şampiyonu Medipol Başakşehir olmuştu.

26 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanan süper lig'de yeni sezon bugün itibariyle tekrardan başlıyor.

LİG İLK KEZ 21 TAKIMLA BAŞLIYOR

2020 2021 süper lig ilk maçı bugün Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlıyor.

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle alt liglerde playoff maçlarının oynanaması sebebiyle bu sezon süper lig ilk kez 21 takımla oynanacak ve lig sonunda 4 takım küme düşecek,Diğer yandan süper lig sezonunda ilk yarı tüm maçlar seyircisiz oynanacak.



