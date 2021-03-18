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Hasan Şaş'tan skandal olay! Adana havalimanını birbirine kattı

Galatasaray'ın eski oyuncularından olan ve şuan yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hasan Şaş'ın geçtiğimiz gün Adana Havalimanında bir skandal olaya karıştığı öğrenildi. Bir vatandaşla tartışan Şaş'ın zor sakinleştiği ve vatandaşa 'ağzını, burnunu kırarım' gibi sözler söylediği belirtildi.

18 Mart 2021 Perşembe 13:23
Hasan Şaş'tan skandal olay! Adana havalimanını birbirine kattı
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Galatasaray Spor Kulübü'nün yardımcı antrönörü Hasan Şaş, geçtiğimiz gün İstanbul'dan Adana'ya geldi. Burada bir vatandaşla tartıştığı öğrenilen Hasan Şaş'ın çok öfkeli olduğu belirtilirken vatandaşa skandal sözler söylediği belirtildi.

Memleketine gitmek için salı günü İstanbul'dan uçakla Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın uçaktan indikten sonra telefonu çaldı. Telefonda Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri olan Erhan Önal'ın ölüm haberini alan Şaş, bir süre duygusal anlar yaşadı. Eski arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra bir süre üzerinden şoku atmaya çalışan Hasan Şaş, daha sonra terminalden çıkarak otoparkta bulunan aracına doğru yöneldi.

O sırada bir vatandaş ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan Hasan Şaş'ın karşılıklı atışmanın büyümesi üzerine vatandaşla olan olayı kavgaya dönüştü. Araya giren 3 kişi Şaş'ı zor sakinleştirirken Şaş'ın vatandaşa basıp gitmesi için bağırdığı ve ona ağzını bununu kırarım gibi sözler söylediği öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayHasan şaşHavalimanıTartışma
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