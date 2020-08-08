Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe için transfer dönemi çok hızlı başladı. Sarı kanaryalar transferin ilk günü 4 yeni transferini açıkladı. Bunun yanında bazı oyuncular ile yolları ayrılıyor. Son olarak başarılı sol bek oyuncu Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı. Hasan Ali Kaldırım sosyal medya üzerinden Fenerbahçe taraftarına veda mesajı yayınladı.

Hasan Ali Kaldırım ile Fenerbahçe yollarını ayırdı. Sözleşmesi biten başarılı sol bek oyuncusu 8 yıldır Fenerbahçe forması giyiyordu. Kaldırım, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda şunları söyledi:

‘’8 yıldır bu formayı gururla terlettim. 2012 yılında Kayserispor’dan buraya geldim. O zamanlar daha toydum. Çok heyecanlıydım. Bu kulüpte kaptanlığa kadar yükseldim. Şimdi ise tecrübeli bir oyuncu olarak bu büyük camiadan çıkıyorum. Beni bu kulübe kazandıran kıymetli başkanımız Aziz Yıldırım ve ekibine çok teşekkür ediyorum.’’