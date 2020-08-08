İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırdı. Milli sol bek Hasan Ali Kaldırım sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda Fenerbahçe taraftarına veda mesajı yayınladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:41
Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı
Takip Et:

Fenerbahçe için transfer dönemi çok hızlı başladı. Sarı kanaryalar transferin ilk günü 4 yeni transferini açıkladı. Bunun yanında bazı oyuncular ile yolları ayrılıyor. Son olarak başarılı sol bek oyuncu Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı. Hasan Ali Kaldırım sosyal medya üzerinden Fenerbahçe taraftarına veda mesajı yayınladı.


Hasan Ali Kaldırım ile Fenerbahçe yollarını ayırdı. Sözleşmesi biten başarılı sol bek oyuncusu 8 yıldır Fenerbahçe forması giyiyordu. Kaldırım, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda şunları söyledi:

‘’8 yıldır bu formayı gururla terlettim. 2012 yılında Kayserispor’dan buraya geldim. O zamanlar daha toydum. Çok heyecanlıydım. Bu kulüpte kaptanlığa kadar yükseldim. Şimdi ise tecrübeli bir oyuncu olarak bu büyük camiadan çıkıyorum. Beni bu kulübe kazandıran kıymetli başkanımız Aziz Yıldırım ve ekibine çok teşekkür ediyorum.’’



Son Güncelleme: 08.08.2020 17:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#Hasan Ali Kaldırım#Fenerbahçe#Sol Bek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Juventus Sarri'yi gönderdi
Juventus Sarri'yi gönderdi
Fenerbahçe Sinan Gümüş Transferinde Mutlu Sona Yaklaştı! 3 Yıllık Sözleşme
Fenerbahçe Sinan Gümüş Transferinde Mutlu Sona Yaklaştı! 3 Yıllık Sözleşme
Fenerbahçe'de Sıradaki Hedef Barış Sungur
Fenerbahçe'de Sıradaki Hedef Barış Sungur
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona Napoli'yi konuk ediyor
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona Napoli'yi konuk ediyor
Galatasaray'da Nainggolan bombası
Galatasaray'da Nainggolan bombası
Beşiktaş'a İtalyan golcü: Mario Balotelli
Beşiktaş'a İtalyan golcü: Mario Balotelli

Popüler Haberler

Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 8 Ağustos 2020 Cumartesi
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Kamu bankaları temel destek kredisi 3 Bin TL, 5 Bin TL, 10 Bin TL başvuru ve onay sorgulama ekranı
Bekçilik eğitimleri nerede yapılıyor? Bekçilik eğitim yerleri ve süresi
Hamilelik için en uygun zaman ne zamandır? İlişkiden kaç gün sonra hamile kalınır?
Joker filmi ne zaman vizyona girecek? Filmin son fragmanı yayınlandı
Zümrüdü Anka dizisi oyuncuları kimdir? Belli olan oyuncular ve karakterleri
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı başlıyor! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.