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Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'in 41.haftası maçlarını yönetecek hakemler açıkladı. Peki 'Hangi hakem hangi maçı yönetecek?' detaylar haberimizde...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:56
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
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Süper Lig’in 11 Mayıs Salı günü oynanacak olan 41.haftası karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu’nun(MHK) yaptığı açıklamasına göre, 41.haftada müsabakaları yönetecek hakemler şöyle;

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboga




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig41.haftaHakemler
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