Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı maç sonu yorumları

'in 23. haftasındailekarşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü, maç sonunda mağlubiyetle alakalı çarpıcı yorumlarda bulundu.

Hücum hattında yeterli seviyede olmadıklarını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor'u attığı güzel gollerden dolayı tebrik etti. Açıklamalarını sürdüren Hamzaoğlu, ''İlk golü yediğimiz için çok zorlandık. Elimize birçok fırsat geçti ancak bunları değerlendiremedik. Beraberlik golünü atmış olsaydık sonuç farklı olabilirdi. İyi mücadele ettik ancak gol yollarında sıkıntı yaşadık. Oyuncularımız ellerinden gelen performansı sergilediler. Fakat bu sonuç bizi üzdü. Maç içerisinde oyuncularımızın morali de bozuldu. İlerleyen haftalarda bu iyi mücadelemizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum'' dedi.