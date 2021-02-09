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Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı maç sonu yorumları

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor mücadeleden mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan mağlubiyet hakkında çarpıcı yorumlar geldi.

09 Şubat 2021 Salı 17:55
Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı maç sonu yorumları
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Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonunda mağlubiyetle alakalı çarpıcı yorumlarda bulundu. 

Hücum hattında yeterli seviyede olmadıklarını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor'u attığı güzel gollerden dolayı tebrik etti. Açıklamalarını sürdüren Hamzaoğlu, ''İlk golü yediğimiz için çok zorlandık. Elimize birçok fırsat geçti ancak bunları değerlendiremedik.  Beraberlik golünü atmış olsaydık sonuç farklı olabilirdi. İyi mücadele ettik ancak gol yollarında sıkıntı yaşadık. Oyuncularımız ellerinden gelen performansı sergilediler. Fakat bu sonuç bizi üzdü. Maç içerisinde oyuncularımızın morali de bozuldu. İlerleyen haftalarda bu iyi mücadelemizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum'' dedi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYeni MalatyasporHamza HamzaoğluSüper Lig
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