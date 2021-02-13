Hamit Altıntop isitifa iddialarına yanıt verdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve diğer kararları ardından istifa ettiği iddia edilen Hamit Altıntop açıklama yaptı.

TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop’un görevinden istifa ettiği söylentileri çıkmıştı. Bu söylentilerin üzerine Hamit Altıntop çok geçmeden yanıt verdi.

Hami Altıntop, Ersin Düzen’e yaptığı açıklamada böyle bir durumun olmadığını çıkan haberlerin yalan olduğunu belirtti.

İstifa iddiaları sosyal medya gündeminde günü en çok konuşulan konularından biri oldu. Ersin Düzen bunun üzerine Twitter’dan şu paylaşımı yaptı:

''Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli...''

Hamit Altıntop Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi olmasının yanı sıra Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusudur.