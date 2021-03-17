İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Bunun üzerine futbol severler Halil Umut Meler'in kim olduğunu araştırmaya başladı. İŞte Halil Umut Meler hakkında merak edilenler...

17 Mart 2021 Çarşamba 14:21
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Takip Et:

Halil Umut Meler 1986 yılında İzmir’in Selçuk ilçesinde doğmuştur. Aslen Makedon göçmeni olan başarılı hamen Meler, evlidir. Meler’in eşi de kendisi gibi İzmir Selçukludur. Meler’in ailesi Selçuk’da yaşamaktadır. Meler eğiitmini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Bu döenmde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okulunu bitirdikten sonra İzmir’e dönen Meler, burada il hakemliği yapmış ve daha sonra 2013 yılında Ulusal kategoriye çıkmıştır.

Meler 18 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Başakşehir ve Akhisarspor arasında gerçekleşen maçı yöneterek ilk Süper Lig Maçını yönetmiştir. 29 Haziran 2017’de ise UEFA Avrupa Lig ön eleme turunda FK Vojvodina ile MFK Ruzomberok maçını yöneterek ilk Avrupa maçını yönetmiştir. Bu maçta başarılı hakem 4 defa sarı kart kullanmıştır. Bunun yanı sıra Umut Meler, 2018 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019 yılında da TFF Süper Kupa maçlarını yönetmiştir.

Meler bu sezon içinde ise 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 dostluk maçı, 1 UEFA Uluslar Ligi ve 6 tane de Süper Lig maçında düdük çalmıştır. Bu sezonda totalde 33 sarı kart göstermiş ve bir kez de kırmızı kart göstermiştir. Toplamda ise 7 defa penaltı noktasına gitmiştir.  



Son Güncelleme: 17.03.2021 14:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FutbolHakemHalilUmutMelerDerbi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
TJK 17 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TJK 17 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte
Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte
Başakşehir maçında sakatlanan Aboubakar Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?
Başakşehir maçında sakatlanan Aboubakar Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?
Aboubakar sözleşmesi nasıl, kiralık mı? Aboubakar Beşiktaş sözleşmesi kaç yıllık?
Aboubakar sözleşmesi nasıl, kiralık mı? Aboubakar Beşiktaş sözleşmesi kaç yıllık?
Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK 3 - 2 İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK 3 - 2 İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri

Popüler Haberler

Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
Melih Abuaf kimdir? Eşinden boşandı mı, ayrıldı mı?
EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı
18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili 2, 3, 4 kıtalık şiirler
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Acemi Anneler dizisine katılan Yağmur Öztürk kimdir? Ceren karakteri kimdir?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisi Ögeday karakteri kimdir? Baki Davrak kimdir, nereli, kaç yaşında?
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Masum 360. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran biyografisi
Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterine Cansın Yılmaz hayat veriyor
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Üçer nereli, yaşı kaç?
17 Mart 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.