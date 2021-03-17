Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler

Halil Umut Meler 1986 yılında İzmir’in Selçuk ilçesinde doğmuştur. Aslen Makedon göçmeni olan başarılı hamen Meler, evlidir. Meler’in eşi de kendisi gibi İzmir Selçukludur. Meler’in ailesi Selçuk’da yaşamaktadır. Meler eğiitmini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Bu döenmde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okulunu bitirdikten sonra İzmir’e dönen Meler, burada il hakemliği yapmış ve daha sonra 2013 yılında Ulusal kategoriye çıkmıştır.

Meler 18 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Başakşehir ve Akhisarspor arasında gerçekleşen maçı yöneterek ilk Süper Lig Maçını yönetmiştir. 29 Haziran 2017’de ise UEFA Avrupa Lig ön eleme turunda FK Vojvodina ile MFK Ruzomberok maçını yöneterek ilk Avrupa maçını yönetmiştir. Bu maçta başarılı hakem 4 defa sarı kart kullanmıştır. Bunun yanı sıra Umut Meler, 2018 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019 yılında da TFF Süper Kupa maçlarını yönetmiştir.

Meler bu sezon içinde ise 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 dostluk maçı, 1 UEFA Uluslar Ligi ve 6 tane de Süper Lig maçında düdük çalmıştır. Bu sezonda totalde 33 sarı kart göstermiş ve bir kez de kırmızı kart göstermiştir. Toplamda ise 7 defa penaltı noktasına gitmiştir.