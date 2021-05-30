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Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte

Adını geçtiğimiz sezon Galatasaray da duyuran Halil Dervişoğlu’nun eski takımında başarılar devam ediyor. Dervişoğlu’nun eski takımı olan Brentford son maçında yükseliş sağladı. Championship play off finalinde 2-0 yenilgi sağlayan Brentford Premier Lig’e yükseldi. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 00:23
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte
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Sarı kırmızılı takımda forma giyen Halil Dervişoğlu kiralık olarak Galatasaray’da yer alıyor. Bonservisi Brentford’da bulunan Dervişoğlu’nun eski takımı Swansea ile olan müsabaka da 2-0 yenerek Premier Lig’e yükselerek başarısını kanıtladı.

Maçın ilk dakikalarından son zamana kadar oyunun üstünlüğünü sağlayan takım Brentford oldu. 10.dakika yapılan yanış hareket sonucu penaltı kazanarak 1-0 öne geçti. Maçın gözde oyuncusu olan Toney tarafından ilk gol geldi. Hızını kaybetmeyerek devam eden Brentford 20.dakikasın da 2.gol Marcondes’den geldi.

İlk yarı üstünlük ile bitirirken ikinci yarıda Swansea fırsat bulamadı. Yapılan sert hareket sonrası Fulton rakibine tehlike yaratmasından dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişiye düşürdü. Bu gerilimler devam ettikçe maçın sonu 2-0 olarak hanelere yazıldı. Maçın sonucunda kazanan takım Brentford olarak Premier Lig’e yükseldi ve bu maç ile son takım olundu.

Bu önemli maçın kazanılması ile takım sevinçlerini kutlamalar yaparak gösterdi. Play-off finalini kazanan Brentford takımı 180 milyon pound ödülü de kazanmış oldu. Kulübün başarılarına biri daha eklenmiş oldu.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
Premier LigHalil DervişoğluFutbol
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