Halil Dervişoğlu gollerine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3 puan bıraktığı maçtadeplasmanda Denizlispor’u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kazandı. Maçta takımının ilk golünü atanformuyla sarı-kırmızılı camianın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son haftalarda takımının hücumunda kritik bir rol oynayan hızı ve oyun kuruculuğu ile dikkat çeken genç forvet oyuncusu, Galatasaray ile oynadığı 11 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Sezon başında kiralık olarak sarı kırmızılı takıma gelen Halil Dervişoğlu daha öncesinde sırasıyla Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente formalarını giymişti. Genç forvet yazın başlayacak Euro 2020’de Türkiye A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediğini vurgulamıştı.