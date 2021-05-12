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Halil Dervişoğlu gollerine devam ediyor

Galatasaray’da yaşanan forvet sıkıntısına çare olan Halil Dervişoğlu gollerine devam ediyor. Genç oyuncu Denizlispor maçında da 1 gol atmayı başardı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:17
Halil Dervişoğlu gollerine devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3 puan bıraktığı maçta Galatasaray deplasmanda Denizlispor’u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kazandı. Maçta takımının ilk golünü atan Halil Dervişoğlu formuyla sarı-kırmızılı camianın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son haftalarda takımının hücumunda kritik bir rol oynayan hızı ve oyun kuruculuğu ile dikkat çeken genç forvet oyuncusu, Galatasaray ile oynadığı 11 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Sezon başında kiralık olarak sarı kırmızılı takıma gelen Halil Dervişoğlu daha öncesinde sırasıyla Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente formalarını giymişti. Genç forvet yazın başlayacak Euro 2020’de Türkiye A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediğini vurgulamıştı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:17
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayHalil Dervişoğlu
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