Halil Dervişoğlu gollerine devam ediyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:17
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3 puan bıraktığı maçta Galatasaray
deplasmanda Denizlispor’u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kazandı. Maçta takımının ilk golünü atan Halil Dervişoğlu
formuyla sarı-kırmızılı camianın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son haftalarda takımının hücumunda kritik bir rol oynayan hızı ve oyun kuruculuğu ile dikkat çeken genç forvet oyuncusu, Galatasaray ile oynadığı 11 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Sezon başında kiralık olarak sarı kırmızılı takıma gelen Halil Dervişoğlu daha öncesinde sırasıyla Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente formalarını giymişti. Genç forvet yazın başlayacak Euro 2020’de Türkiye A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediğini vurgulamıştı.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:17
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