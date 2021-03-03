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Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?

Covid-19 karşı alınan önlemlerden biriside halı sahaların kısıtlanmasıydı. Bir süredir kapalı olan halı sahalar kabine toplantısındaki karara göre şekillendi. Peki, halı sahaların ne zaman açılacağı açıklandı mı? Hangi illerde halı sahalar açılacak?

03 Mart 2021 Çarşamba 14:10
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
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Korona virüsü her alanda vatandaşa etkilemeye devam ediyor. Etkilemekle kalmayıp sosyal yaşam aktivitelerimizin kısıtlanmasına sebep oluyor. Birçok işletmeninin önlem olarak kapanmasından halı sahalarda nasibini almıştı. Peki, maç severlerin tutkuyla beklediği halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahalar ne zaman açılıyor?

Yeni normalleşme döneminin ilk adımları için 2 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir kabine toplantısı gerçekleşmişti. Bu toplantının ardından Erdoğan, açıklanmasına göre düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi. Bunun ufak bir kısıtlamasının ise sadece bazı riskli illerde istisna olacağını söyledi.

Öneğin riskli illerden birisi İstanbul, yüksek riskli grupta yer aldığı için halı sahalar kapalı kalmayı sürdürecek. Ankara’daysa halı saha maçlarına kaldığı yerden devam edilecek. İzmir’de halı saha durumuysa halen kapalı kalması sürdürülecek.

 

Aşağıdaki tabloda illerin risk durumu gösterilmiştir.

  • Düşük riskli (mavi)
  • Orta riskli (sarı)
  • Yüksek riskli (turuncu)
  • Çok yüksek riskli (kırmızı)


Son Güncelleme: 03.03.2021 14:10
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HalısahaMaçRisklillerYeninormaldönem
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