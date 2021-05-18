Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?

Halı sahalar ve yüzme havuzları kademeli normalleşme süresinde en merak edilen sektörler arasında yer aldı. 17 günlük kapanmanın ardından 1 Haziran’a kadar devam eden normalleşme süresinde halı sahaların çalışma durumu belli oldu. Koronavirüs salgın gözükmesinden bu yana uzun süre kapalı kalan halısahalar ekonomik açıdan zorluk çekerken halı sahalarda çalışan antrenörler ise oldukça sıkıntı çektiği görüldü. Şimdi ise 1 Haziran'a kadar kapalı kalacak sektörler arasında halı sahaların bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

Bu anlamda 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında faaliyetlerine ara veren işletmelerin arasında halı sahalarda bulunmaktadır.

Diğer kapalı olan sektörler ise; Gazino, tavena, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları,- Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, yüzme havuzu, Spor salonları,- Hamam, sauna ve masaj salonları,- Lunaparklar ve tematik parklar.