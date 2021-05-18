İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?

Kademeli normalleşme sürecine girerken ülkede gerçekleştirilen 17 günlük tam kapanma süresi sona erdi. Bu nedenle birçok vatandaş açılan sektörleri merak ediyor. Futbolseverler ve antrenörler Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı? sorularını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesini açıklarken Halı Sahalar hakkında karar verdi. İşte halı sahaların son durumu haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 16:11
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Takip Et:

Halı sahalar ve yüzme havuzları kademeli normalleşme süresinde en merak edilen sektörler arasında yer aldı. 17 günlük kapanmanın ardından 1 Haziran’a kadar devam eden normalleşme süresinde halı sahaların çalışma durumu belli oldu. Koronavirüs salgın gözükmesinden bu yana uzun süre kapalı kalan halısahalar ekonomik açıdan zorluk çekerken halı sahalarda çalışan antrenörler ise oldukça sıkıntı çektiği görüldü. Şimdi ise 1 Haziran'a kadar kapalı kalacak sektörler arasında halı sahaların bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

Bu anlamda 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında faaliyetlerine ara veren işletmelerin arasında halı sahalarda bulunmaktadır.

Diğer kapalı olan sektörler ise; Gazino, tavena, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları,- Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, yüzme havuzu, Spor salonları,- Hamam, sauna ve masaj salonları,- Lunaparklar ve tematik parklar.


Son Güncelleme: 18.05.2021 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halı SahalarAçıkNormalleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?

Popüler Haberler

Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
Masum 423.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
A101'de satılacak Piranha tablet nasıl, alınır mı?
19 Mayıs'ın kaçıncı yıl dönümü, kaçıncı yılı?
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar yer aldığı dizi ve film yapımları
Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
İŞKUR evde yapılabilecek iş nasıl bulunur? İŞKUR evde ek iş veriyor mu?
Ramo dizisinde Nadya karakterine Gözde Kaya hayat veriyor
19 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar dağıtım ve teslimat yapacak mı?
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Brütten nete maaş hesaplaması 2021
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Beni Bırakma 608.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Masum 422. bölüm Kanal 7 canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.