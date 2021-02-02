Hakem Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor?

2015 senesinden bugüne kadar Süper Lig’de hakemlik yapan Arda Kardeşler, birçok futbol seyircisi tarafından merak edilen hakemler arasında bulunuyor.

Arda Kardeşler kimdir?

3 Ocak 1998 yılında Bursa’da doğan genç hakem Arda Kardeşler, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca genç hakem Endüstri Mühendilisğinde yüksek lisans eğitimi almıştır.

Arda Kardeşler hangi mesleği yapıyor?

Hakemlik kariyerine 2009 senesinde adım atan Arda Kardeşler, 2014-2015 futbol sezonundan bugüne kadar Süper Lig hakemliği yapmaktadır. Genç hakemin babası Eski Bursasporlu Milli Kaleci Eser Kardeşler’dir. Kardeşi Erce Kardeşler’de Trabzonspor kulübünde forma giymektedir.

Makine mühendisliği eğitimi alan ve Endüstri mühendisliğinde yüksek lisans yapan Arda Kardeşler, beş sene boyunca mühendislik yapmıştır. Profesyonel hakem olduktan sonra bu mesleği bırakmıştır.

Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor?

Genç hakem Arda Kardeşler’in hangi takımı tuttuğu birçok kişi tarafından merak edilse de bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.