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Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti

Eski Galatasaraylı futbolcu ve Ak Parti milletvekili firari fetöcü Hakan Şükür, Emre Belözoğlu’nu suçladı. Şükür, Emre Belözoğlu’nun suçlanması gereken biri olduğunu söyledi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:29
Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti
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Hakan Şükür, Emre Belözoğlu’nu fetöcülükle suçladı. Eski Galatasaraylı futbolcu ve Ak Parti milletvekili firari fetöcü Hakan Şükür, Emre Belözoğlu’nu hedef alarak, Emre Belözoğlu’nun suçlanması gereken biri olduğunu ifade etti. Şükür, ortada bir suçlu varsa benden daha çok suçlanması gereken Emre Belözoğlu’dur dedi. O Hakan Şükür’ün video şeklinde yayınladığı bu mesajda çarpıcı ifadeler yer aldı.

Uzun bir süredir Türkiye’den firar eden ve terör örgütü üyesi olduğu kabul edilen Hakan Şükür, YouTube kanalı üzerinden gündemi sarsan açıklamalarda bulunarak Emre Belözoğlu’nu suçlanması gereken biri olarak ifade etti. Şükür ayrıca Okan buruk, Bekir İrtegün, zafer bir yol, uğur boral ve Hakan Ünsal gibi isimlerin suçlanması gereken futbolcular olduğunu söyledi. Bu açıklamaların ardından gözler suçlanan futbolcular üzerine çevrildi. Hakan Şükür, kandırıldım diyenlerin daha suçlu olduğunu, spor camiasının en masum kişiler olduğunu söyledi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayHakan ŞükürEmre Belözoğlu
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