Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin 32. Haftasında karşı karşıya gelenmaçının galibi Sassuolo oldu. Milan’da oynamakta olan’nun 30. Dakikada attığı gole ve performansına rağmen Milan Sassuolo’ya 2-1 yenildi. Sassuolo’da yer alanise toplam 63 dakika oyunda yer aldı. Sassuolo’da yer alan’nin 76. Ve 83. Dakikalarda atmayı başardığı goller sayesinde Sassuolo zaferi elde etti. Giacomo Raspadori’nin performansı Sassuolo’yı zafere taşını. Milan toplam 6. Yenilgisine ulaşarak 66 puana sahip olurken, Sassuolo’nun puanı 49’a yükseldi.