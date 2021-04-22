Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi

22 Nisan 2021 Perşembe 00:52
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin 32. Haftasında karşı karşıya gelen Milan
– Sassuolo
maçının galibi Sassuolo oldu. Milan’da oynamakta olan Hakan Çalhanoğlu
’nun 30. Dakikada attığı gole ve performansına rağmen Milan Sassuolo’ya 2-1 yenildi. Sassuolo’da yer alan Mert Müldür
ise toplam 63 dakika oyunda yer aldı. Sassuolo’da yer alan Giacomo Raspadori
’nin 76. Ve 83. Dakikalarda atmayı başardığı goller sayesinde Sassuolo zaferi elde etti. Giacomo Raspadori’nin performansı Sassuolo’yı zafere taşını. Milan toplam 6. Yenilgisine ulaşarak 66 puana sahip olurken, Sassuolo’nun puanı 49’a yükseldi.
Son Güncelleme: 22.04.2021 00:52
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