Hakan Çalhanoğlu'ndan etkileyici performans! Sezonun ilk maçında 1 gol 1 asist!

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme müsabakasıyla başlayan AC Milan’da maçta en çok dikkat çeken isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Milan’ın Shamrock Rovers ile oynadığı maçta forma giyen milli futbolcu, oynadığı futbolla maçın en değerli oyuncusu seçildi.

İtalyan basını da milli oyuncuyu maçın yıldızı seçti

İtalyan ekibinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Çahanoğlu maçın en değerlisi olarak gösterilirken, geçtiğimiz sezonki etkileyiciını bıraktığı yerden devam ettiren Çalhanoğlu, İtalya’da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Maçta göz dolduran futboluyla herkesi kendine hayran bırakan Çalhanoğlu, maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Pandemi sürecinden sonra oynadığı futbol ile herkes tarafından beğenilen Hakan Çalhanoğlu, etkileyici futboluna yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Maçta 1 gol atan milli futbolcu, 1 golün de asistini yaptı.

İtalyan basınının ünlü gazeteleri başarılı futbolcuyu manşetine taşırken, Hakan Çalhanoğlu’nun etkileyici bir performans sergilediğini paylaştı. maçın en iyi oyuncusu olduğunu aktaran İtalyan basını, Çalhanoğlu’nun golünü pastanın üstündeki kiraza benzetti.