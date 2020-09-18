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Hakan Çalhanoğlu'ndan etkileyici performans! Sezonun ilk maçında 1 gol 1 asist!

Hakan Çalhanoğlu kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Milan taraftarının gözdesi olan Çalhanoğlu, yeni sezona da etkileyici bir giriş yaptı.

18 Eylül 2020 Cuma 18:54
Hakan Çalhanoğlu'ndan etkileyici performans! Sezonun ilk maçında 1 gol 1 asist!
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Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme müsabakasıyla başlayan AC Milan’da maçta en çok dikkat çeken isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Milan’ın Shamrock Rovers ile oynadığı maçta forma giyen milli futbolcu, oynadığı futbolla maçın en değerli oyuncusu seçildi.


İtalyan ekibinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Çahanoğlu maçın en değerlisi olarak gösterilirken, geçtiğimiz sezonki etkileyici performansını bıraktığı yerden devam ettiren Çalhanoğlu, İtalya’da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Maçta göz dolduran futboluyla herkesi kendine hayran bırakan Çalhanoğlu, maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

İtalyan basını da milli oyuncuyu maçın yıldızı seçti

Pandemi sürecinden sonra oynadığı futbol ile herkes tarafından beğenilen Hakan Çalhanoğlu, etkileyici futboluna yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Maçta 1 gol atan milli futbolcu, 1 golün de asistini yaptı.

İtalyan basınının ünlü gazeteleri başarılı futbolcuyu manşetine taşırken, Hakan Çalhanoğlu’nun etkileyici bir performans sergilediğini paylaştı. maçın en iyi oyuncusu olduğunu aktaran İtalyan basını, Çalhanoğlu’nun golünü pastanın üstündeki kiraza benzetti.



Son Güncelleme: 18.09.2020 18:54
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Anahtar Kelimeler:
MilanHakan ÇalhanoğluPerformans
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