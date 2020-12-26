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Hakan Çalhanoğlu'na La Liga şampiyonu talip oldu!

Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupalı devleri peşine takan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na bir talipte İspanya'dan geldi. İspanya La Liga'nın son şampiyonu Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğunu açıklarken Hakan'ı isteyen Avrupalı devlerin de sayısı artmaya devam ediyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:03
Hakan Çalhanoğlu'na La Liga şampiyonu talip oldu!
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İtalyan devi Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Avrupalı devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu’nun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak edilmeye devam ederken İspanyol devinin Hakan’a talip olduğu açıklandı.

Atletico Madrid talip oldu

Yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu’na 3.5 milyon Euro maaş teklif eden Milan istediğini elde edemedi. Hakan Çalhanoğlu yapılan teklifin iki katında maaş talebinde bulunurken İngiliz devi Manchester United Hakan Çalhanoğlu’na talip olduğunu açıkladı. Kısa süre sonra La Liga şampiyonu Atletico Madrid’te Hakan’a talip olduğunu açıklarken oyuncuyu isteyen takımların sayısı da artmaya başladı.

26 yaşında olan Hakan Çalhanoğlu Milan’da giydiği 10 numaralı forma ile Milan teknik direktörü Pioli’nin vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu oldu. Bu sezon 20 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 6 gol 9 asistlik performans ile Avrupalı devlerin dikkatini çekti.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:03
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Anahtar Kelimeler:
MilanHakan ÇalhanoğluAtletico MadridTransferIddia
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