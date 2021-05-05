Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı

Benevento ile oynadıkları maç sırasında Zlatan Ibrahimović, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu‘na kızmıştı. Bundan dolayı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu resmi Instagram hesabından daha önce takip ettiği Zlatan Ibrahimović‘i takipten çıktı. Bu hareketinden sonra Hakan Çalhanoğlu’nun yaz döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları daha da kuvvetlendi. Milli futbolcumuzun bu sezon içerisinde performansı hem İtalya basınından hem de Avrupa basınından olumlu övgüler aldı.
Son Güncelleme: 05.05.2021 09:24