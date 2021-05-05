İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı

Milan’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimović’i takipten çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:24
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı
Takip Et:

Son dönemlerde yakaladığı çıkış ile Milan forması altında dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, performansını artırmaya devam ediyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun Milan‘daki geleceği halen daha belirsizliğini koruyor. Özellikle İngiltere spor basınında Hakan Çalhanoğlu’nun İngiltere’ye transferi konuşuluyor. Son olarak Hakan Çalhanoğlu ile tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimović arasında küçük çaplı bir kriz çıktı.

Benevento ile oynadıkları maç sırasında Zlatan Ibrahimović, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu‘na kızmıştı. Bundan dolayı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu resmi Instagram hesabından daha önce takip ettiği Zlatan Ibrahimović‘i takipten çıktı. Bu hareketinden sonra Hakan Çalhanoğlu’nun yaz döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları daha da kuvvetlendi. Milli futbolcumuzun bu sezon içerisinde performansı hem İtalya basınından hem de Avrupa basınından olumlu övgüler aldı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hakan ÇalhanoğluZlatan Ibrahimovic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?
Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?
Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın nerelidir?
Türkan Hanımın Konağı Rabia kimdir? Arzu Yanardağ Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Emanet Bora kimdir? Göksel Kayahan hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
TRT1 yeni dizisi Acemi Anneler dizi oyuncuları ve dizi konusu
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası
Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Hes kodu ve çıktısı nasıl alınır? 2021 HES kodu alma işlemleri
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
EXXEN yeni dizisi Olağan Şüpheliler dizi oyuncuları ve dizi konusu
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2021
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.