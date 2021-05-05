Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı

Son dönemlerde yakaladığı çıkış ile Milan forması altında dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz, performansını artırmaya devam ediyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun Milan‘daki geleceği halen daha belirsizliğini koruyor. Özellikle İngiltere spor basınında Hakan Çalhanoğlu’nun İngiltere’ye transferi konuşuluyor. Son olarak Hakan Çalhanoğlu ile tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimović arasında küçük çaplı bir kriz çıktı.

Benevento ile oynadıkları maç sırasında Zlatan Ibrahimović, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu‘na kızmıştı. Bundan dolayı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu resmi Instagram hesabından daha önce takip ettiği Zlatan Ibrahimović‘i takipten çıktı. Bu hareketinden sonra Hakan Çalhanoğlu’nun yaz döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları daha da kuvvetlendi. Milli futbolcumuzun bu sezon içerisinde performansı hem İtalya basınından hem de Avrupa basınından olumlu övgüler aldı.