Hakan Çalhanoğlu Milan’dan ayrılıyor mu?

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği henüz netlik kazanmadı. İtalya’nın Milan takımında forma giyen Çalhanoğlu, kendisine önerilen yeni sözleşmeyi henüz kabul etmedi. Milan ile ücret konusunda anlaşamayan Çalhanoğlu’nun takımda kalıp kalmayacağı hem futbolseverler tarafından hem de Hakan’ı transfer etmek isteyen takımlar tarafından merakla bekleniyor.
Juventus ve Arsenal takipte
Hakan Çalhanoğlu’nun Milan ile anlaşamaması durumunda Juventus veya Arsenal’a transfer olacağı iddia edildi. İki takımın da Hakan’ı çok istediği ve Hakan’ın Milan ile yollarını ayırması halinde resmi tekliflerin yapılacağı bildirildi. Öte yandan bir diğer dev ekip Paris Saint-Germain’de Hakan ile ilgilendiği ve durumu yakından takip ettiği öğrenildi.