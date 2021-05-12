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Hakan Çalhanoğlu Milan’dan ayrılıyor mu?

İtalya’nın köklü takımlarından Milan’da forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun durumu belirsizliğini koruyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, henüz Milan ile anlaşamadı. Futbolseverler ise bu durumu Hakan Çalhanoğlu’nun Milan’dan ayrılacağı yönünde yorumluyor. İşte detaylar...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:15
Hakan Çalhanoğlu Milan’dan ayrılıyor mu?
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Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği henüz netlik kazanmadı. İtalya’nın Milan takımında forma giyen Çalhanoğlu, kendisine önerilen yeni sözleşmeyi henüz kabul etmedi. Milan ile ücret konusunda anlaşamayan Çalhanoğlu’nun takımda kalıp kalmayacağı hem futbolseverler tarafından hem de Hakan’ı transfer etmek isteyen takımlar tarafından merakla bekleniyor.

Öte yandan Milan’ın yeni sezon forma tanıtımda Hakan Çalhanoğlu’nun yer alması, Milan’da kalacağına yönelik olan iddiaları güçlendirdi. Hakan Çalhanoğlu şu ana kadar net bir karar vermezken, bütün ihtimalleri değerlendirdiği öğrenildi.

Juventus ve Arsenal takipte

Hakan Çalhanoğlu’nun Milan ile anlaşamaması durumunda Juventus veya Arsenal’a transfer olacağı iddia edildi. İki takımın da Hakan’ı çok istediği ve Hakan’ın Milan ile yollarını ayırması halinde resmi tekliflerin yapılacağı bildirildi. Öte yandan bir diğer dev ekip Paris Saint-Germain’de Hakan ile ilgilendiği ve durumu yakından takip ettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
Hakan ÇalhanoğluMilanItalyaJuventusArsenal
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