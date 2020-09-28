Hagi'nin oğlu Ianis, Rangers maçında Galatasaray'a karşı oynayacak

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:48
Galatasaray
, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Rangers
, kendi liginde Motherwell karşısında oynadığı maçta deplasmanda 5-1 galip geldi. Sarı kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Gheorge Hagi
’nin oğlu Ianis Hagi
, Motherwell müsabakasına ilk 11’de başlamamıştı.
Galatasaray maçı için saklandı
Rangers asistan koçu Gary McAllister, Ianis’in bu sezon 10 maçın tamamında ilk 11 oynadığını dile getirdi. Önemli bir Galatasaray maçının kendilerini beklediğini söyleyen McAllister, Ianis’i Galatasaray maçına saklandığını kaydetti.
Son Güncelleme: 28.09.2020 16:48
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