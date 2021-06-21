Gustavo’ya teklif!

Fenerbahçe’de gelecek sezon orta saha’nın nasıl olacağı belirli değilken orta saha oyuncularından biri olan’ya talipler gelmeye başladı. Oyuncunun eski takımı Marsilya’nın oyuncuyla ilgilendiği iddiaları öne sürüldü. Menajerler vasıtasıyla kulübe teklif ileteceği konuşulmasıyla beraber, sarı lacivertlilerin 3,5 milyon Euro rakamından az bir bedele oyuncuyu göndermek istemediği gelen bilgiler arasında.