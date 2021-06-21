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Gustavo’ya teklif!

Geçtiğimiz sene Fenerbahçe’de alınan kötü skorlardan sonra bir müddet ilk 11 fırsatı bulamayan Luiz Gustavo’ya Marsilya takımının teklif yapacağı öne sürüldü.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:28
Gustavo’ya teklif!
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Fenerbahçe’de gelecek sezon orta saha’nın nasıl olacağı belirli değilken orta saha oyuncularından biri olan Gustavo’ya talipler gelmeye başladı. Oyuncunun eski takımı Marsilya’nın oyuncuyla ilgilendiği iddiaları öne sürüldü. Menajerler vasıtasıyla kulübe teklif ileteceği konuşulmasıyla beraber, sarı lacivertlilerin 3,5 milyon Euro rakamından az bir bedele oyuncuyu göndermek istemediği gelen bilgiler arasında.


Son Güncelleme: 21.06.2021 11:28
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Anahtar Kelimeler:
GustavoTransfer
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