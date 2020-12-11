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Güreş Dünya Kupası ne zaman yapılacak? Türkiye'yi güreşte temsil edecek sporcular ve dünya kupası tarihi

Başlamasına kısa bir süre kalan Dünya Güreş Turnuvası merak ediliyor. Pek çok spor sever Sırbistan'da düzenlenen güreş turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuları araştırırken aynı zamanda, Güreş Dünya Kupası ne zaman yapılacak? sorusunu da araştırıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 16:29
Güreş Dünya Kupası ne zaman yapılacak? Türkiye'yi güreşte temsil edecek sporcular ve dünya kupası tarihi
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12 Aralık 2020 tarihinde Sırbistan’da başlayacağı kesinleşen Dünya Güreş Tunuvası’nda ülkemizi temsil edecek sporcular merak edilmeye başlandı. Türkiye’nin en fazla altın madalya kazandığı spor dalı olan Güreş ile ilgili merak edilenler araştırılıyor.

Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Güreş Tunuvasında ilk olarak Grekomen stilde güreşecek olan milli sporcularımız çıkacakken, sporcuların hazırlıkları İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerinde tamamlandı.

Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcular kimlerdir?

Grekoromen

55 kilo: Şerif Kılıç

60 kilo: Ahmet Uyar

63 kilo: Abdurrahman Altan

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Furkan Bayrak

82 kilo: Salih Aydın

87 kilo: Doğan Göktaş

97 kilo Süleyman Demirci

130 kilo: Osman Yıldırım

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Mehlika Öztürk

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Cansu Aksoy

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

Erkekler serbest stil

57 kilo: Şaban Kızıltaş

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: Süleyman Karadeniz

125 kilo: Oktay Güngör

Yapılan son açıklamalarda Dünya Güreş Birliği, tunuvaya katılanlara para ödülü vereceğini açıkladı. Buna göre tunuvada birinci olanlara 4.000, ikincilere 3.000, üçüncülere ise 1.500 İsviçre Frangı ödül verilecek. Ayrıca takım sıralamalarında ilk 3’te yer alan takımlara da para ödülü verileceği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 16:29
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SırbistanGüreş Dünya KupasıNe Zaman
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