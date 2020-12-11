Güreş Dünya Kupası ne zaman yapılacak? Türkiye'yi güreşte temsil edecek sporcular ve dünya kupası tarihi

12 Aralık 2020 tarihinde Sırbistan’da başlayacağı kesinleşen Dünya Güreş Tunuvası’nda ülkemizi temsil edecek sporcular merak edilmeye başlandı. Türkiye’nin en fazla altın madalya kazandığı spor dalı olan Güreş ile ilgili merak edilenler araştırılıyor.
Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Güreş Tunuvasında ilk olarak Grekomen stilde güreşecek olan milli sporcularımız çıkacakken, sporcuların hazırlıkları İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerinde tamamlandı.
Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcular kimlerdir?
Grekoromen
55 kilo: Şerif Kılıç
60 kilo: Ahmet Uyar
63 kilo: Abdurrahman Altan
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Furkan Bayrak
82 kilo: Salih Aydın
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo Süleyman Demirci
130 kilo: Osman Yıldırım
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Mehlika Öztürk
62 kilo: Cansu Aksoy
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar
Erkekler serbest stil
57 kilo: Şaban Kızıltaş
61 kilo: Recep Topal
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Oktay Güngör
Yapılan son açıklamalarda Dünya Güreş Birliği, tunuvaya katılanlara para ödülü vereceğini açıkladı. Buna göre tunuvada birinci olanlara 4.000, ikincilere 3.000, üçüncülere ise 1.500 İsviçre Frangı ödül verilecek. Ayrıca takım sıralamalarında ilk 3’te yer alan takımlara da para ödülü verileceği açıklandı.