Guardiola yıkıldı!

Tarihinde 3.kez final oynayan Chelsea kazanamadığı ilk final mücadelesinde hakem tarafından ağır derecede yanlış kararlara maruz kalıp adeta kupa dışına itildikten sonra oynadığı 2 final karşılaşmasında da kupayı almayı başardı. 2012 senesinde Bayen Münih’i penaltılarda geçerek kupayı alan Chelsea bu sefer de Manchester City’i geçerek kupaya uzandı. Chelsea antrenörü Thomas Tuchel de kendi başarılarına ilk Avrupa kupasını ekledi.

Tarihe geçti

Final mücadelesine ilk 11’de başlayan Chelsea eldiveni Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi finali oynayan ilk Afrikalı kaleci olmanın gururunu yaşadı. Genç kaleci şampiyonlar liginde çıktığı 12 maçın 9’unda gol yemedi.

İlk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

İlk yarının sonlarında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson’u çalımlayıp topu ağlara gönderdi ve böylelikle kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünde Chelsea’nin kupayı almasını da sağlamış oldu.

Başarılı hoca yıkıldı.

Kupa 1’i çok arzulayan Guardiola daha öncede takımlarını buralara getirip hep finali tamamlayamamıştı. Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik adam;” Neredeyse kazanacaktık” dedi.

“Kararlı geldik”

Kupa galibiyeti sonrasında Chelsea hocası olan Thomas Tuchel, “İnanılmaz bir duygu. Ne hissedeceğim hakkında bir fikrim yok. İkinci kez final oynuyorum. Farklı duygular içerisindeyim. Oyuncularım çok kararlılardı” şeklinde konuştu.