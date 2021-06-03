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Gs’nin transfer listesinin başında Rumenler var!

Galatasaray gelecek sezonun transfer listesinde Rumen futbolcular Alexandru Ccaldau, Olimpiu Morutan ve Nicolae Stanciu isimlerinin başı çektiği iddia edildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:25
Gs’nin transfer listesinin başında Rumenler var!
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Galatasaray'da seçim heyecanı olsa da Şampiyonlar ligi ön elemesi sebebiyle erken başlamış olacak dönem adına aktarma transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Galatasaray'ın eskiden de sıkça olmuş olduğuna benzer biçimde tekrar Romanya'nın mühim genç yıldızlarıyla ilgilenilmiş olduğu iddia edildi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Nicolae Stanciu için şartları zorladığı aktarılıyor. Gazeta Sporturilor'da yer edinen habere bakılırsa Galatasaray, Universitatea Craiova'nın 23 yaşındaki futbolcusu Alexandru Cicaldau'yu satın almayı düşünüyor. Cicaldau ile, geçmişte İtalyan Sampdoria da temasa geçmişti.

Galatasaray'ın Sampdoria ile içinde olduğu başka bir mücadele ise FCSB'nin yıldızı Olimpiu Morutan mevzusunda. Galatasaray'ın Morutan'a ilgisi uzun zamandır gündemde. Menajer Giovanni Becali de Galatasaray'ın Morutan mevzusunda malumat alma sebebiyle kendisiyle iletişime geçtiğini fakat fazla ücret istenimi sebebiyle bu transferin sıkıntılı duruma girdiğini söylemişti.

Galatasaray'ın gündemindeki bir öteki isim de Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu... Ocak 2019'da 10 milyon Euro bonservis ücretiyle Al-Ahli Cidde'ye giden Rumen futbolcu, Temmuz 2019'da 4 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a gitmişti. Slavia Prag formasıyla 45 maçta görev alırken takımına 16 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, senelerdir Rumen futbolculara kadroda şans verirken Romanya Ligi'ni de yakın dan takip etmeye devam ediyor. Daha ilkin Iosif Rotariu, Gheorghe Hagi, Iulian Filipescu, Gheorghe Popescu, Bogdan Stancu gibi futbolcular ülkemizde Galatasaray formasını terletmişlerdi.


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransfer
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