GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?

Bugün Ülker Arena Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sona erdi. Maç, Galatasaray'ın galibiyeti ile taçlandı.

Maç sonrası Galatasar, kendi hesabından 'Veni vidi vici' paylaşımında bulundu. Türkçe olmayan sözlerin ne anlama geldiğini gören duyan herkes merak etti.

Galatasaray'ın başkanı olan Mustafa Cengiz, oynanan derbiden önce de bu sözleri sarfetmişti.

Bu sözler aslında Julius Caesar'a aittir ve 'Geldik - Gördük - Yendik' anlamına gelmektedir.