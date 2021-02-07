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GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?

24.haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bugün gerçekleşti. Maçtan galip ayrılan Galatasaray, hesabından yaptığı 'Veni-Vidi-Vici' paylaşımı ile ilgi çekti. Herkes bu mesajın ne anlama geldiğini merak ediyor. İşte veni vidi vici'nin türkçe anlamı.

07 Şubat 2021 Pazar 01:43
GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?
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Bugün Ülker Arena Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sona erdi. Maç, Galatasaray'ın galibiyeti ile taçlandı. 

 

Maç sonrası Galatasar, kendi hesabından 'Veni vidi vici' paylaşımında bulundu. Türkçe olmayan sözlerin ne anlama geldiğini gören duyan herkes merak etti.

 

Galatasaray'ın başkanı olan Mustafa Cengiz, oynanan derbiden önce de bu sözleri sarfetmişti.

 

Bu sözler aslında Julius Caesar'a aittir ve 'Geldik - Gördük - Yendik' anlamına gelmektedir.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:43
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeVeni Vidi Vici
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