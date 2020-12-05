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Gs - Hatay maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Atakaş Hatayspor maç özeti ve golleri izle

Bol gole sahne olan Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçının kaç kaç bittiğini içeriğimizden ulaşabilirisiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 23:24
Gs - Hatay maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Atakaş Hatayspor maç özeti ve golleri izle
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Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda Atakaş Hatayspor’la karşılaştı. Galatasaray rakibini üç gol atarak yenerken golleri Mbaye Diagne, Pablo (KK) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Atakaş Hatayspor’un on kişi tamamladığı maçta Gökhan Karadeniz gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçının detayları

- Maçın 16. Dakikasında kontra atağa çıkan Galatasaray, Emre Akbaba’nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yararlanamadı.

- Dakikalar 32’yi gösterdiğinde Feghouli’n,n asistti ile Diagne takımını 1-0 öne geçirdi.

- Devreye Galatasaray 1-0 önde girdi.

- 51.dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla buluşan Diagne kale sahasından topu dışarı vurdu.

- 64.dakikada serbest vuruşu kullanan Galatasaray Oğulcan’ın kafa vuruşu Pablo’ya çarparak gol oldu ve durum 2-0 oldu.

- Gökhan Karadeniz 80.dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

- 90+3’de Kerem Aktürkoğlu Galatasaray forması ile ilk golünü atarak durumu 3-0 yaptı.

- Karşılaşma Galatasaray’ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlandı.




Son Güncelleme: 05.12.2020 23:24
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayHataysporSüper Lig
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