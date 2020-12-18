GS Fatih Karagümrük maçı canlı izle, Galatasaray maçı izle - Karagümrük Galatasaray Jestyayın canlı maç izle

Fatih Karagümrük – Galatasaray karşılaşması 18.12.2020 Cuma günü 19:00’da beIN Sports 1’den canlı olarak aktarılacak.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig geçmişinde 12 defa karşılaştı. Bu akşam ki maçla 13. Karşılaşmalarını gerçekleştirecekler. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 9 defa galip gelirken, Fatih Karagümrük ise 1 kez mağlup geldi. Kalan diğer 2 maç ise berabere bitti. Takımların 29.01.1984 tarihinde Ali Sami Yen Stadı’nda oynadıkları son maçı Galatasaray 3-2 ‘lik bir skor ile kazanmıştı. Karagümrük ise ilk ve son galibiyetini 27.03.2960 tarihindeki karşılaşmada 1-0’lık skor ile almıştı.

Sarı kart sınırında 4 isim var!

Galatasaray’da 5 eksik !

Galatasaray’ın 4 oyuncusu sarı kart ceza sınırındalar. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama, maç esnasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig 14. Haftada Göztepe ile oynanacak maçta cezaları nedeni ile formalarını giyemeyecekler.

Sarı kırmızılı takımda Karagümrük karşılaşması öncesi 5 isim eksik. Sakatlıkları nedeniyle takımlarından ayrı antrenmanlarını devam ettiren Radamel Falcao ile Ryan Babel, bu akşam gerçekleştirilecek maçta forma giyemeyecekler. Bu isimler dışında, COVID-19 testleri pozitif çıkan 3 futbolcu da bu akşamki maçta oynayamacak.

Teknik direktör Fatih Terim Karagümrük karşılaşmasında kaleye Okan Kocuk’a emanet ederken, savunma dörtlüsüne de Linnes, Donk, Marcao ve Saracchi’yi getirecek. Savunmanın hemen önünde forma giyecek isim Taylan Antalyalı olacak. Fatih Terim’in gol yollarında tercihi ise Mbaye Diagne oldu.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşmasının hakemliğini Mustafa Öğretmenoğlu yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yardımcılığını Serkan Ok ve Murat Engin Gözütok üstlenecek. Maçın 4. Hakemliğini yapacak isim ise Çağdaş Altay olacak.