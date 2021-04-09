İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Manchester United ile Granada arasında yapılan maçın ilk dakikalarında sahaya çıplak bir adam girerek saha içerisinde koşmaya başladı.

09 Nisan 2021 Cuma 02:31
Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi
Takip Et:

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında bir skandal yaşandı. İngiltere’den Manchester United ile İspanyol Granada arasında yaşanan karşılaşma sırasında üstü tamamen çıplak olan bir adam sahaya girerek dolaşmaya başladı.

Seyircisiz olarak oynanan maç sırasında altıncı dakikada adam saha içerisinde koşturmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan adam sahadan çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti. Maç 31.dakikada Rashford’un attığı gol ile 1-0 bitti. Manchester United maçın galiba oldu.

İşte maç sırasında yaşanan o anlar..



Son Güncelleme: 09.04.2021 02:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GranadaManchester
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı dizisi yeni oyuncuları kimler? Savaşçı hangi oyuncular gitti, hangi oyuncular kaldı?
Savaşçı dizisi yeni oyuncuları kimler? Savaşçı hangi oyuncular gitti, hangi oyuncular kaldı?
Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta puan cetveli
Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta puan cetveli
Canlı izle Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya 1 – 1 FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya 1 – 1 FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
TJK 8 Nisan 2021 Perşembe İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
TJK 8 Nisan 2021 Perşembe İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

Popüler Haberler

Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi
MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS ne zaman yapılacak?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmenin anlamları
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman yaşı ve oynadığı diziler
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmek anlamı, tabiri nedir?
Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?
Kanal D Camdaki Kız dizisi 1.bölüm tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Nisan 2021 Cuma
MotoGP 21 ne zaman çıkacak?
Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 666. bölüm puan durumu
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Gain Jülide Ateş ile 40 ne zaman başlayacak? Jülide Ateş ile 40 yayın tarihi açıklandı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Nisan 2021 Cuma
TRT Spor canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Nisan yağmurları faydaları nedir?
Star TV canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bim'de indirimde ne var 9 Nisan 2021 Cuma bim indirimleri bu hafta
TV 8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.