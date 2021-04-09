Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında bir skandal yaşandı. İngiltere’den Manchester United ile İspanyol Granada arasında yaşanan karşılaşma sırasında üstü tamamen çıplak olan bir adam sahaya girerek dolaşmaya başladı.

Seyircisiz olarak oynanan maç sırasında altıncı dakikada adam saha içerisinde koşturmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan adam sahadan çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti. Maç 31.dakikada Rashford’un attığı gol ile 1-0 bitti. Manchester United maçın galiba oldu.

İşte maç sırasında yaşanan o anlar..