Göztepe'ye bir tweet 100 bin TL'ye mal oldu

Ligin 12. haftası Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Göztepe, karşılaşma sonrası resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Twitter hesabı üzerinden bir tweet atarak karşılaşma hakemini eleştiren Göztepe'ye PFDK'dan ceza geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası alınan kararı açıklayan Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında gerçekleşen maç sonrasının cezalarını duyurdu. Müsabaka sonrası Göztepe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma 100 bin TL bedel çıkara PFDK, Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'e 24 bin TL, karşılaşma sonrası sportmenliğe aykırı bir davranış sergileyerek yorumlarda bulunan vekil Talat Papatya'ya da 36 bin TL para cezası verildiğini bildirdi. TFF'den yapılan yazılı açıklamada ayrıca futbolcu Alpaslan Öztürk'e de 1 maç men cezası ve para cezası kesildiğini belirtti.